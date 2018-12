Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Castro vence na despedida do Vitória de Guimarães

Três primeiros golos obtidos de castigo máximo, num jogo vistoso e equilibrado.

Por Abel Sousa | 10:11

Naquele que terá sido o último jogo de Luís Castro - está de saída para o Reading de Inglaterra -, o V. Guimarães venceu este domingo o Rio Ave (3-2) e isolou-se no 5º lugar.



Como se previa, este jogo entre duas equipas que praticam um futebol vistoso, foi interessante. O Vitória entrou bem e chegou à vantagem na transformação de um penálti por André André, a castigar falta de Buatu sobre Guedes.



O Rio Ave reagiu e empatou pouco depois, também num castigo máximo por Vinicius - infração cometida por Guedes sobre Fábio Coentrão. Quando o jogo atravessava a sua pior fase, os vimaranenses recolocaram-se em vantagem.



Na terceira penalidade do jogo, agora por falta de Borevkovic sobre Davidson, André André bisou.



Após o reatamento, não demorou muito até surgir novo empate, com um grande golo de Gabrielzinho.



O vaivém de emoções ganhou novo episódio já perto do final, quando Pedro Henrique desviou de cabeça um livre de Tozé e deu o triunfo à sua equipa num jogo extremamente intenso.



"Uma vitória no final é sempre saborosa"

"O V. Guimarães soube sofrer e defender quando não tinha o controlo do jogo. Demonstrámos dedicação, ambição, muito trabalho dentro do campo. Uma vitória aos 87 minutos é sempre uma vitória muito saborosa", admitiu Luís Castro, técnico do V. Guimarães, após a conquista dos três pontos no D. Afonso Henriques.



Questionado sobre a possível saída para a Liga inglesa, o treinador preferiu adiar as decisões para hoje.