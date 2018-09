Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira acusa rivais de atacarem Benfica

Presidente das águias indiferente às polémicas que envolvem o clube.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:00

Luís Filipe Vieira parece indiferente às polémicas que envolvem o Benfica e ao facto de a SAD ter sido acusada de 30 crimes, entre eles o de corrupção.



"Temos um património sem igual e uma estratégia que causa inveja a muita gente. Em vez de copiar, imitar e seguir os nossos passos, atacam-nos e entram por outros caminhos. Mas quanto mais nos atacam fora do campo, mais força temos", disse o presidente do Benfica no Estádio da Tapadinha.



O líder das águias voltou a apontar a "reconquista do campeonato nacional" como prioridade, mas deixou apenas insinuações no que toca à identificação do pirata informático.



"Sobre esse tema falamos brevemente, porque é muito profundo e as coisas começam a tocar nas extremidades. Tenho a consciência tranquila em tudo o que fiz e ninguém pode apontar que estive com quem quer que seja ou subornei quem quer que seja", continuou, sem explicar também a doença que o atirou para o hospital e que o levou a tentar adiar a constituição de arguida da Benfica SAD.



"Toda a gente no seio do Benfica sabe que eu há 15 anos que não tenho férias", concluiu.



PORMENORES

Futebol feminino

O Benfica arrasou a UD Ponte de Frielas com uma goleada por 28-0, na jornada inaugural do Campeonato Nacional da II Divisão Feminina.



Venciam ao intervalo

Ao intervalo as encarnadas já venciam por 16-0. Darlene, com oito golos e Geyse (cinco) foram as melhores marcadoras do encontro.



Foi ovacionado

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, assistiu ao jogo e foi ovacionado pelas várias dezenas de benfiquistas que se encontravam no Estádio da Tapadinha, em Alcântara, quando chegou ao local.