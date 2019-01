Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira afirma que Bruno Lage sempre foi "a primeira opção"

Presidente dos encarnados sublinha que nunca contactou outros treinadores para o lugar de Lage.

15:44

Luís Filipe Vieira justificou esta segunda-feira a decisão da oficialização do treinador Bruno Lage. O presidente dos encarnados recordou o passado, mas sublinha a importância do presente e do futuro. "Estamos bastante gratos a Rui Vitória", sublinhou Vieira.



Sobre a oficialização de Lage a "título definitivo", Luís Filipe Vieira disse que o técnico sempre foi "a primeira opção" dos encarnados e que nunca contactou qualquer outro treinador.



"Desde a primeira hora, o Benfica nunca contactou com nenhum treinador", sublinhou o presidente do Benfica.