Luís Filipe Vieira aposta em Semedo

Médio de 20 anos destacou-se no Moreirense na última época.

Por António Martins Pereira | 10:48

Alfa Semedo prepara-se para regressar ao Benfica a troco de 2 milhões de euros. O médio chega à Luz a pedido de Luís Filipe Vieira, que ficou impressionado com as suas prestações na última época ao serviço do Moreirense, mas não tem o lugar no plantel assegurado.



Aliás, o guineense pode mesmo chegar ao Benfica e rumar para outras paragens. Os encarnados já tinham metade dos direitos económicos do jovem de 20 anos, que passou pelos juniores das águias, e asseguram os restantes 50%.



Alfa Semedo é visto pela estrutura do Benfica como um jovem com valor para ingressar no plantel na próxima época e terá a oportunidade de se mostrar a Rui Vitória. Porém, face ao interesse de alguns clubes, como o Club Brugge, existe a possibilidade de as águias encaixarem uma boa verba com uma eventual venda.



Alfa Semedo encheu o olho dos responsáveis dos encarnados na última época e os contactos para o regresso começaram logo em fevereiro, tal como o CM noticiou em primeira mão. As negociações intensificaram-se após a boa exibição do médio na última jornada da Liga na Luz.