Luís Filipe Vieira assegura nova expansão do Caixa Futebol Campus

Presidente do Benfica adquiriu um terreno próximo de 42 hectares.

Por Lusa | 19:26

O presidente do Benfica garantiu esta terça-feira a expansão do Caixa Futebol Campus, com a aquisição de um terreno próximo de 42 hectares, e que o clube negoceia outra quinta adjacente ao centro de estágio dos 'encarnados'.

Após uma visita guiada às novas instalações de treino do futebol do Benfica, que incluíram uma passagem pelos balneários da equipa profissional, ginásio, departamento médico, gabinetes do staff técnico dos seniores e das camadas jovens, Luís Filipe Vieira vincou que o investimento no Seixal é para continuar, elogiando a criação de "uma fábrica" e disse que as 'águias' são já consideradas uma "referência mundial".

Sem serem revelados prazos ou valores concretos para a nova expansão do centro de estágio, o presidente do Benfica explicou que há um projeto já concebido para os terrenos conhecidos como Quinta do Álamo, com uma área de 14 hectares, mas sobre os quais ainda não há acordo. Paralelamente, foi anunciada a compra da Herdade do Algarve, um terreno um pouco mais afastado com 42 hectares de área e que serve como alternativa para a expansão.