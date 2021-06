Rui Pedro Braz foi apresentado como diretor-geral do Benfica no início da semana, mas já está a par do duro trabalho que o espera daqui para a frente e da exigência imposta pelo presidente Luís Filipe Vieira, apurou ot.O líder das águias quer que o novo responsável pelo futebol fique rapidamente por dentro de todos os dossiês da equipa, nomeadamente a colocação de jogadores que nã...