Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira decide futuro de Rúben Dias no Algarve

Lyon está disposto a pagar 30 milhões de euros, mas os encarnados exigem 40 milhões pelo central de 21 anos.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:24

Rúben Dias está muito perto de rumar ao Olympique de Lyon e o negócio pode concretizar-se na próxima quarta-feira quando o Benfica defrontar a equipa francesa no Algarve, no último jogo da pré-temporada, apurou o CM.



O clube gaulês já terá apresentado uma proposta de 30 milhões, mas ainda está longe daquilo que a SAD liderada por Luís Filipe Vieira pede pelo central de 21 anos cuja cláusula de rescisão está situada nos 45 milhões de euros.



Contudo os encarnados aceitam negociar por um valor a rondar os 40 milhões de euros. O jogador, esse, parece estar recetivo a mudar-se para França até porque em cima da mesa está um ordenado significativamente superior àquele que neste momento aufere na Luz.



As negociações entre ambos os clubes intensificaram-se nos últimos dias, mas só na próxima quarta-feira se devem conhecer mais desenvolvimentos. O Benfica joga no Algarve com o Olympique de Lyon, para a Eusébio Cup, inserida na International Cup.



Apesar do Benfica querer ter o internacional português pelo menos até aos jogos da 3ª pré- -eliminatória da Liga dos Campeões com o Fenerbahçe (7 e 14 de agosto), será difícil segurar o defesa-central se o Lyon se chegar à frente com 40 milhões de euros. Rui Vitória está ao corrente das negociações e estará preparado para perder o jogador. Aliás as contratações de Conti, Lema e manutenção de Luisão por mais uma temporada já previam a saída do jogador de 21 anos formado na Luz.



Já no último jogo com a Juventus, Rúben Dias não surgiu no onze titular ao lado de Jardel. Conti foi a aposta, sendo que o central luso jogou depois do intervalo.



Rúben Dias foi titular indiscutível em grande parte da temporada passada, tendo realizado 30 jogos oficiais pela equipa principal e apontado três golos. O jogador tem contrato até junho de 2021.



Três jogadores para vender

A pré-temporada está a ser conclusiva para Rui Vitória e o treinador do Benfica tem três nomes de jogadores que não entram nos seus planos: Lisandro López, Samaris e Haris Seferovic são para ser vendidos.



A direção do clube da Luz pretende faturar alguns milhões com estes atletas, antes do fecho do mercado. Lisandro López perdeu espaço com a chegada de Germán Conti. Depois de ter sido emprestado ao Inter de Milão em janeiro, o argentino pode regressar a Itália, agora para representar o Génova que já se chegou à frente para contratar o defesa. Samaris ganhou dois concorrentes. Alfa Semedo tem impressionado Rui Vitória e é o jogador escolhido para render Fejsa sempre que se justificar. Também a evolução e brilhantismo de Gedson Fernandes retiraram quaisquer hipóteses ao grego de continuar no plantel. O Zenit e alguns clubes ingleses já demonstraram interesse. Já Seferovic viu a concorrência aumentar com as contratações de Facundo Ferreyra e Nicolás Castillo e é carta fora do baralho. O Stade Rennais está disposto a levar o avançado suíço.



Há ainda outro jogador que não entra nas contas de Rui Vitória, mas não é para ser vendido. Keaton Parks deve regressar à equipa B do Benfica.



Ferreyra recupera para o Lyon

Ferreyra está recuperado do traumatismo na cabeça sofrido num lance com Jardel no jogo de preparação com a Juventus. O avançado esteve ontem em repouso mas hoje já deve treinar com os restantes companheiros. Ferreyra deve mesmo seguir com a equipa amanhã para o Algarve.



Gedson sem alarme

Gedson saiu com limitações no encontro com a Juventus. Contudo, o médio (19 anos) não tem em risco a viagem das águias até ao Algarve para jogar contra o Lyon.



Folga após viagem

Rui Vitória deu um dia de folga ao plantel, depois de 15 dias fora das respetivas casas. Hoje está previsto o regresso ao trabalho.



Talisca em grande

Anderson Talisca, emprestado pelo Benfica, bisou ontem na vitória do Guangzhou Evergrande sobre o Chongqing Lifan (5-0). O brasileiro já leva cinco golos marcados em dois jogos, na liga chinesa.