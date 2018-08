Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira diz ver "reforços no Seixal"

Presidente das águias regressa à rotina diária após internamento e diz estar "em forma".

Por Mário Figueiredo e Rafael Soares | 01:30

Luís Filipe Vieira abordou esta quinta-feira a atual situação do Benfica, com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que rendeu para já 43 milhões de euros ao clube. Mas deu a entender que esta verba não será para reforçar a equipa. "Vejo reforços todos os dias no Seixal", disse ao Correio da Manhã.

O presidente do Benfica regressou à rotina diária após ter estado hospitalizado (recebeu alta na semana passada). Luís Filipe Vieira esteve num almoço de negócios na avenida da Liberdade, em Lisboa, e aproveitou para tranquilizar os adeptos benfiquistas. "Estou em forma", disse sorridente, quando questionado sobre o seu estado de saúde pelo Correio da manhã.



No entanto, o dirigente que esteve ausente da tribuna presidencial no dérbi com o Sporting (1-1) no sábado, na Luz, não especificou quando voltará a assistir aos jogos dos encarnados, que visitam o Nacional na Madeira, no domingo (18h30).



Sobre a expressiva goleada do Benfica sobre o PAOK, que garantiu a passagem à fase de grupos da Champions, o líder das águias foi perentório: "Foi uma vitória à Benfica."



Questionado sobre o caso e-toupeira, no qual a SAD do Benfica foi constituída arguida, Luís Filipe Vieira jogou à defesa e remeteu o caso para o comunicado emitido pelo clube. As águias vão recorrer dessa decisão que consideram ser "ilegal e inconstitucional" e acham que o magistrado deve ser "recusado" e "afastado" do inquérito.