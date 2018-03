Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa na cimeira de presidentes

Bruno de Carvalho não marca presença.

16:16

Os presidentes do Benfica e FC Porto, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, respetivamente, estão em Coimbra esta quarta-feira para participar na cimeira de presidentes organizada pela Liga.Bruno de Carvalho, líder do Sporting, não marca presença. O Santa Clara e o Nacional também não enviaram representantes.O presidente leonino informou o presidente da Liga, Pedro Proença, sobre a ausência por carta. Segundo o Record , entre as razões para o facto de Bruno de Carvalho não ter viajado para Coimbra está o facto de a proposta que fez na última reunião não ter sido sequer votada.Além disso, o presidente leonino tem uma série de dúvidas sobre o enquadramento legal do Conselho de Presidentes. Acresce ainda que já apresentou uma proposta com 20 pontos para melhorar futebol português.