Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa passam mini-férias juntos

Longe de todo o tipo de olhares, discretos ou indiscretos, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa conviveram durante uma semana em Braga.



As mini-férias de ambos decorreram, segundo informações recolhidas pela SÁBADO , no final do mês de agosto e foram planeadas dentro do maior secretismo.





A operação "Cartão Vermelho" terá sido um dos temas das várias conversa, já que o ex-presidente do Benfica é um dos arguidos do processo e o presidente do FC Porto está a ser investigado num segundo processo.Leia mais na Revista Sábado, aqui