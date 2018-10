Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira em choque com derrota do Benfica

“Com um plantel destes e não conseguimos marcar”, desabafou o presidente no Jamor.

Por António Martins Pereira e João Pedro Óca | 10:20

Luís Filipe Vieira ficou devastado com a derrota do Benfica com o Belenenenses (2-0 no sábado) e expressou esse sentimento ainda no Jamor, sabe o CM.



O líder das águias saiu mais cedo do camarote presidencial, mas, antes de deixar a zona, cruzou-se com Vítor Santos, mais conhecido por ‘Bibi do Benfica’, e não escondeu a frustração. "Com um plantel destes e não conseguimos marcar golos. Já devia estar três ou quatro", disse o presidente ao empresário e amigo, que lhe respondeu: "Tens de resolver esse problema."



Vieira viu grande parte da segunda parte, em pé, ao lado de Rui Costa, administrador da SAD, fora da tribuna. O momento delicado que o clube da Luz atravessa está, naturalmente, a preocupar o presidente que já se tinha mostrado insatisfeito com a prestação europeia das águias.



Depois de a equipa ter complicado as contas do apuramento para os ‘oitavos’ da Champions, após a derrota com o Ajax, seguiu-se o desaire no Jamor e alguns adeptos não perdoaram os jogadores e Rui Vitória.



Sobre o futuro do treinador, o CM sabe que Vieira está em fase de reflexão, evitando exteriorizar a sua posição mesmo nos círculos próximos, perante as críticas dos benfiquistas e as pressões de elementos da estrutura que entendem que o tempo de Vitória se está a esgotar.



Vitória com testes de fogo

Rui Vitória vive uma fase conturbada no comando técnico do Benfica e os próximos jogos poderão ser decisivos para ditar o seu futuro no clube. Os jogos que se seguem - cinco até ao final de novembro, entre Champions, Liga e Taça de Portugal - são testes de fogo ao treinador que está a ser contestado por uma considerável franja de adeptos.



Apesar de considerar que o momento é duro, o técnico mostra-se tranquilo e confiante de que dará a volta por cima. Um sentimento que é partilhado pela equipa.