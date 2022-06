Já há nova data e hora para a entrevista de Luís Filipe Vieira à CMTV. O ex-presidente do Benfica vai quebrar o silêncio, na CMTV, na próxima segunda-feira, dia 6, às 8 e meia da noite.Esta entrevista estava prevista para mais cedo, mas Luís Filipe Vieira esteve doente com Covid-19. Agora, vai responder às perguntas do jornalista João Ferreira, aqui na CMTV.Nada vai ficar por dizer, com destaque para o Benfica e para os negócios que estão a ser investigados pela justiça.