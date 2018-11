Luís Filipe Vieira força jantar para pressionar Rui Rangel na Operação Lex

Presidente do Benfica queria que o juiz travasse o processo que obrigava o filho de Vieira a pagar ao fisco.

Luís Filipe Vieira forçou um jantar para pressionar Rui Rangel. O presidente do Benfica queria que o juiz travasse o processo que obrigava o filho de Vieira a pagar um milhão e seiscentos mil euros ao fisco. Rui Rangel, suspenso pelo Conselho Superior da Magistratura, e Luís Filipe Vieira vão conhecer brevemente a acusação na Operação Lex, segundo avança a CMTV.

O prazo para ser deduzida a acusação na Operação Lex aproxima-se do fim, sendo que vai ser conhecida brevemente. Foi levantado o segredo de justiça interno, pelo que as partes já podem consultar o processo.

Os investigadores acreditam que Luís Filipe Vieira prometeu ao juiz Rui Rangel um cargo futuro na direção do Benfica ou na Universidade que o clube pretende instalar no Seixal. Sabe a CMTV que era prometido um "vencimento atrativo de diretor".

Em troca, o juiz teria de travar uma dívida ao fisco de Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, num valor que ronda o milhão e seiscentos mil euros.

Foram várias as conversas dos arguidos sobre o processo. Por se tratar de um dossiê sob a alçada do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, os arguidos usavam o nome de código "IC19".

Luís Filipe Vieira pressionou várias vezes Rui Rangel e Jorge Barroso, advogado da confiança de Rangel e também ele arguido neste caso, para que o assunto fosse tratado. A CMTV sabe que Luís Filipe Vieira pressionou Jorge Barroso para agendar um jantar com Rui Rangel para que pudesse "apertar com Rangel para ver se ele resolvia" nas palavras do presidente do Benfica "aquela merda".

Enquanto aguarda pela acusação, Rui Rangel tem tido a vida complicada. O Conselho Superior da Magistratura suspendeu preventivamente de funções o juiz, após o Supremo Tribunal de Justiça declarar extinta a medida de coação que o impedia de exercer.

Rui Rangel foi também afastado do ensino. Tanto ele como a ex-mulher Fátima Galante já não constam na lista de professores do curso de preparação para o Centro de Estudos Judiciários na Universidade Autónoma de Lisboa.

Extintas as medidas de coação, Rui Rangel esteve com Luís Filipe Vieira no jantar dos 15 anos do Estádio da Luz, indiferentes à polémica em torno deste caso. Certo é que com a promessa de um cargo no clube, a troco de um favor pessoal, Luís Filipe Vieira pode arrastar o Benfica para mais um caso na justiça.