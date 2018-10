Luís Filipe Vieira: "Se for provada corrupção no Benfica demito-me"

Presidente do Benfica esclareceu todas as polémicas da atualidade do clube e garantiu que Rui Vitória fica nas águias.

Por Iuri Martins e Catarina Correia Rocha | 20:59



Uma conversa telefónica entre o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, e o empresário César Boaventura foi divulgada na Internet. Nesta, que terá ocorrido entre dezembro e janeiro, Vieira "encomendou" a saída de Rui Vitória



LFV vai ser candidato nas próximas eleições

"Quero continuar mais quatro anos. Vou ser candidato nas próximas eleições", revelou Vieira.



Benfica sempre quis renovar com Jonas

Luís Filipe Vieira garante que as águias sempre quiseram renovar com Jonas. "Houve uma altura em que Jonas teve vontade de sair. Depois de falar com a família acabou por decidir ficar", disse o presidente das águias.



"Jonas é o jogador mais caro do Benfica", garantiu LFV.



Ligação entre Jorge Mendes e o Benfica: "Chamo-lhe um táxi"

"Jorge Mendes é parceiro do Benfica, não meu. Se dizem que é meu lá vão dizer 'lá está o homem das comissões'. Felizmente nunca conheci disso. O Jorge é um parceiro, a Gestifute. Vai continuar. Ainda ontem acordámos a renovação do João Félix", afirmou Vieira.



O empresário é apelidado de "táxi" pelo Presidente do Benfica.



Águias podem encurtar o plantel em janeiro

Em entrevista, Luís Filipe Vieira assumiu que o Benfica pode encurtar o plantel no entanto Ferreyra não está na porta de saída.



Caso dos emails: "Não estão lá ofertas de dinheiro e prostitutas"

O Presidente das águias disse que o Benfica está inocente e que nos emails não há casos de ofertas de dinheiro ou prostitutas, numa alusão ao caso Apito Dourado.



Luisão: "Está na hora de colocar as minhas chuteiras de parte"

Luís Filipe Vieira disse que não há nem houve qualquer problema entre Rui Vitória e Luisão. O Presidente dos encarnados garante que o jogador foi ter com ele e explicou que estava na hora de "colocar as chuteiras de parte".



Presidente dos encarnados garante que o Benfica não tem claques

"Eu não sou obrigado a que alguém se queira identificar. Todos aqueles que chamam a claque do Benfica, são sócios do Benfica, pagam as quotas, têm redpass", disse Luís Filipe Vieira.



O Presidente do Benfica disse que o único pedido dos GOA (Grupo Organizado de Adeptos) foi que "fossem transportados de comboio".





O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu esta terça-feira em entrevista à TVI que se demite "se se provar corrupção no Benfica". "Tudo o que o Benfica tem ganho ao longo destes anos é dentro do campo", acrescentou."Ordem para dar bilhetes? A minha preocupação é outra", disse Luís Filipe Vieira. O Presidente dos encarnados revelou que o Benfica "vai comprovar a sua inocência em tribunal".Vieira disse ainda que o Benfica vai "dominar o futebol português na próxima década".O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu esta terça-feira que Rui Vitória "será o treinador até ao fim do contrato". Para o Presidente das águias o atual técnico é "o homem certo para o trabalho que o Benfica quer".Vieira acrescentou ainda que o Benfica vai "dominar o futebol português na próxima década".Relativamente ao caso do afastamento de António Simões do canal das águias: "Nunca fiz censura no Benfica. Praticamente nem vou ao canal do Benfica. Não vou falar muito de António Simões por respeito ao Benfica", disse Luís Filipe Vieira."António Simões mentiu", exclamou Luís Filipe Vieira."Não foi ele que ligou para mim, fui eu que liguei para ele. António Simões não tem o direito de fazer o que fez", acrescentou Vieira.Luís Filipe Vieira disse que "nenhum comentador do Benfica leva recados". O presidente das águias garante que "é mentira" que o Benfica tenha uma cartilha, "relatórios não é comigo".O Presidente do Benfica garantiu que a companhia aérea Emirates renovou contrato com o Benfica por mais três anos."Pode aparecer uma bomba em termos de parcerias", atirou LFV.O jovem talento dos encarnados, João Félix, vai renovar "já amanhã" , garantiu o Presidente do Benfica na mesma entrevista.