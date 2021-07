Luís Filipe Vieira já pagou caução milionária com ações do Benfica e imóvel

Luís Filipe Vieira já pagou a caução de três milhões de euros exigida pelo tribunal no âmbito da Operação Cartão Vermelho.



Vieira apresentou ações do Benfica e um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros como garantia para pagar a caução de três milhões de euros. Assim, cabe agora ao juiz Carlos Alexandre validar esta proposta. No entanto o ex-presidente do Benfica continua em prisão domiciliária até as medidas de coação serem reavaliadas.

Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira também já pagou a caução de 600 mil euros a que foi obrigado por ser argudo na mesma operação. Tiago Vieira deu como garantia um apartamento no Algarve. O filho do ex-presidente do Benfica é suspeito de desviar milhões de euros do clube da luz, ainda assim, ao contrário de Luis Filipe Vieira, não está em prisão domiciliária.