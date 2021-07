Luís Filipe Vieira mantém suspensão como presidente do Benfica até outubro

Luís Filipe Vieira mantém a suspensão de funções como presidente do Benfica até outubro. O ex-presidente encarnado enviou uma carta à Direção do clube informando precisamente esta sua decisão.Depois de ter sido detido ao abrigo do processo 'Cartão Vermelho', Vieira suspendeu funções no clube, sendo que está igualmente proibido de contactar com outros elementos da SAD benfiquista. Nesse sentido, o Conselho Fiscal da sociedade anónima também também já veio a lume anunciar a saída de Vieira das funções de administrador da SAD num prazo de 30 dias, caso não renuncie ao cargo ou se mantenham as medidas de coação impostas ao ex-líder das águias.Leia a notícia completa no Record