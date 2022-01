Luís Filipe Vieira quer acelerar processo Cartão Vermelho. Veja agora, na CMTV

Luís Filipe Vieira quer acelerar o processo Cartão Vermelho para que possa regressar mais rapidamente ao Benfica. Neste momento, o ex-presidente já teve acesso a todo o processo da operação que resultou na sua detenção no verão passado. Agora, a defesa de Luís Filipe Vieira pode pedir aceleração processual para que seja deduzida acusação.



O antigo presidente do Benfica acredita que quanto mais cedo puder contestar a acusação, mais depressa poderá reaver condições de voltar ao Benfica e mantém contactos regulares com elementos de várias áreas do clube. Essa proximidade tem gerado mal-estar junto da Direção liderada por Rui Costa.





