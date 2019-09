Luís Filipe Vieira: "Se o Benfica for condenado por corrupção peço a demissão"

Luís Filipe Vieira garantiu ainda que vai fazer "mais um mandato". "Vou-me candidatar. Queremos entregar um Benfica sem dívida e acho que estou à beira de o conseguir", atirou o líder das águias.



Processos em tribunal

"Peço a demissão se o Benfica for condenado por corrupção", garantiu esta terça-feira Luís Filipe Vieira em entrevista à TVI.



Críticas do diretor do Jornal o Benfica a Moniz

"Benfica é um clube democrático. Eu e o Zé não temos problemas mas quando divergimos é lá dentro. Quando não concorda, diz que não concorda mas alguém tem de decidir. Nada tenho contra ele e ele contra mim. Pessoalmente, nunca intervi em editoriais do Benfica, nem em programas da BTV. A única coisa que fiz foi ter o cuidado de ligar ao José Nuno Martins e dizer 'cuidado, não sei o que existe entre vocês, mas quem está a comer por tabela sou eu'. Acho que deve ser qualquer coisa do passado mas vão entender-se. Ele tem opinião da limitação de mandatos. Eu acho que se isso houvesse no Benfica o clube não chegaria ao ponto a que chegou hoje."



Quis mudar o emblema do Benfica?

"Há uma proposta do nosso marketing. Tem a ver com a nossa internacionalização mas ainda não foi devidamente escalpelizada. Serão os sócios a decidir. Vamos propor um símbolo mais comercial e os sócios terão a última palavra. Ninguém fará nada à revelia dos sócios.



E-Toupeira e Paulo Gonçalves.

"Vivemos num estado de direito e acredito cegamente na justiça. O que foi feito foi ilibar o Benfica do que quer que seja. Durante um ano certamente que nos vigiaram para chergar a essa conclusão. Sobre Paulo Gonçalves, sei pelos jornais, nada mais. Sou amigo dele, foi e é um extraordinário profissional e deu muito ao Benfica. Vai enfrentar o julgamento e estou convencido que ele não será penalizado. Não colocou em causa o nome do Benfica. No julgamento veremos. Acha que ele consultou os processos dos adversários? Pessoalmente não sei de nada. A justiça vai funcionar e veremos o que lhe acontece. Todos querem julgá-lo. Havia coisas que ele fazia e não dizia a ninguém. É um super profissional. (...) Já foram a minha casa quatro vezes. Podem investigar."



Quando disse que Taarabt nunca iria vestir a camisola do Benfica

"Eu não mudo de ideias, o treinador é que pode mudar. O que é estranho é dizer dele como é que deixou passar a carreira ao lado. Com Lage tudo mudou. Como mudei de ideias? A qualidade do jogador e o treinador. Está a provar ser merecedor e já renovámos com ele. Na altura estávamos ofendidos com ele. Depois melhorou e com Lage foi o que se viu."



Perin

"Nunca tinha sucedido. Quando o comprámos em Itália negociámos com o empresário e nesse momento o jogador está a fazer exames e sucedeu o que sucedeu. Foi mau para nós e para o jogador. Toda a nossa equipa técnica gostava dele. Depois da lesão dificilmente poderemos pensar nele."



Compra de Cádiz



"É chegar ao final da época e depois e ver a lógica que tem. Se calhar vamos fazer outra operação em Portugal assim. Há negócios que encaro como ganhar dinheiro, puramentmente. Quando comprei o Ederson comprei dois jogadores ao Rio Ave no avião. Ninguém sabia o que seria o Ederson, criticara-me no Benfica por tê-lo comprado. Comprei-o por ele ter passado no Benfica mas diziam que era um pouco desviado da cabeça."



Recompra de Chiquinho

"Tínhamos direito de preferência. Não foi mau negócio. Foi cedido com 50 por cento e opção de recompra. Entendemos que devia voltar mas infelizmente lesionou-se. Não é uma questão de não acreditar. Vamos recuperar esses quatro milhões que pagámos por ele. Até do Alfa me pode cobrar.



Estes fluxos financeiros parecem favores?

"No Benfica não sucede isso. O sócio do Benfica acho que não pensa assim, os resultados estão à vista. Aqui não há favores. Se interessar, compra-se."



Valor da compra de Vinícius? Custava 4 e o Benfica paga 17?



"Até podia comprar por 20. Em maio, estive em Nápoles para contratá-lo e oferecemos 12 milhões de euros, rejeitados pelo presidente do Nápoles. Uns meses depois, dois clubes portugueses e um inglês tentaram o Vinícius. Não podem desmentir. Se calhar não tinham era pedalada para o comprar. Decisão de o comprar foi minha. Graças ao crédito que temos sabemos comprar. O principal título do Benfica hoje é a credibilidade. Não tem nada a ver com Jorge Mendes. A quem paguei a comissão foi ao sr. António Teixeira. Ele estava perto de mim em Nápoles mas não teve nada a ver. Ouvi comentários depreciativos sobre o jogador mas com Jiménez também foi assim. A primeira prioridade era o De Tomas e quando apareceu esta oportunidade de comprar o Vinícius tentei não a perder e esforcei-me para comprá-lo. Ele pode marcar poucos golos, se o Benfica o quiser vender. É o mesmo que dar 500 mil por jogador e vender por 40 milhões de euros.



Rendimento de Raul de Tomas?

"O jogador tem um passado. Tínhamos um problema com o Real mas ficou clarificado. Há de marcar golos um dia, não estou preocupado. Se compro por 15 é caro, se vendo por 15 é barato, já aprendi essa lição no Benfica."

"Mendes é sempre muito badalado. Já lhe disse que ele tem um táxi para cobrar. A comissão vai para a conta dele, é 10 por cento. Ele é um profissional. Ele aparece porque quando a cláusula estava em 60 M€ disse-lhe que se alguém chegasse aos 120 M€ a pronto ele teria os seus 10 por cento. Houve negociação com o Mendes para se subir essa cláusula - o Mendes fez uma parceria com o empresário dele. Nós já recebemos o dinheiro e ele ainda não recebeu a comissão. Vai receber mas lentamente. Entraram os 120 com a diferença de três dias, 90 mais 30.

"Benfica está tão apetecível que se disser vêm todos a correr. Nunca pensava."

"Gosto de estar com os pés assentes no chão. Nos últimos 10 anos ganhámos 17 títulos. Quem andou atrás de nós andou no estado que está. Benfica não pode entrar em destruição. Um demagogo qualquer investiria para criar uma superequipa mas depois a queda seria grande. Sonho europeu? Vamos lá chegar. Quando? Ninguém consegue dizer quando. Isto vai com o que temos feito. Temos um grupo de jogadores com ADN do Benfica. Se tivermos de ir ao mercado, vamos de certeza, em dezembro ou janeiro. Um objetivo é chegar a uma final europeia e vamos ter essa equipa para lutar. Acredito no que fazemos. Qualquer benfiquista deve estar orgulhoso com o seu clube. Este trabalho é para o futuro. Daqui a 10 ou 15 anos vão lembrar-se de mim e dos meus companheiros."!

"Fizemos antecipação de receita para pagar dívida. Pagámos 250 milhões de euros à banca nos últimos quatro anos. Num jogador só o Benfica ultrapassou o ativo que tinha (João Félix). Venda de Félix para reduzir passivo? Benfica tem a dívida completamente controlada, não há necessidade. O Benfica tem outras prioridades e uma delas são as infraestruturas, queremos expandir o Seixal."