Luís Filipe Vieira admitiu "vergonha" após nova derrota do Benfica na Liga dos Campeões, a segunda em duas jornadas, mas garantiu que acredita neste plantel e que a equipa vai conseguir cumprir os objetivos na Europa."Qualquer benfiquista deve estar super-descontente, mas dentro daquele balneário foi dito aos jogadores que é expressamente proibido pensar que estamos derrotados. Esta euipa tem valor para fazer mais e vamos lutar até aos limites. Acreditamos nos jogadores que temos e entendemos que vamos conseguir os objetivos. Apareço nas derotas e digo que estas alturas são complicadas de gerir, porque vivemos o Benfica intensamente", começou por dizer o presidente das águias aos jornalistas após o desaire."É importante estarmos unidos e não mandar tiros para o ar, que neste clube não se pode mandar tiros para o ar. Nunca descurãmos esta prova, com o plantel que temos vamos dar respostas concretas. Estamos tristes para não dizer que estamos envergonhados, mas temos de levantar a cara. Estamos no caminho certo. É um grupo equilibrado e temos qualidade e força para discutir todos os resultados em qualquer campo", acrescentou Vieira.