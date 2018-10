Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira suspeito no caso dos mails

Num documento, o nome de Vieira surge como ‘arguido’ para especificar quem eram os alvos da investigação.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Luís Filipe Vieira é um dos alvos da investigação da Polícia Judiciária no processo dos mails. Por isso, o seu telemóvel e os iPads foram copiados e também por isso foi erradamente referido como arguido. A Polícia Judiciária terá usado um documento, género formulário, para especificar quem eram os alvos da investigação.



Paulo Gonçalves, Adão Mendes, Pedro Guerra e Vieira foram os citados por recaírem maiores suspeitas de envolvimento no caso. Foi isso que justificou a ‘cópia cega’ de todos os aparelhos informáticos e telefones, conforme atestam as certidões do processo enviadas para o caso E-Toupeira.



O MP mandou depois apagar as referências a todos, com exceção de Paulo Gonçalves, já que era aquele o único que estava a ser investigado no âmbito do processo que envolvia os funcionários judiciais. Por lapso, manteve-se o gráfico em que também, por lapso, se identifica Luís Filipe Vieira como arguido.



O CM consultou o processo e aí também se escreve que se investigam casos de corrupção desportiva ativa e passiva.



Acrescenta-se depois que Paulo Gonçalves foi constituído arguido, porque a sua qualidade de advogado não permitia que a apreensão dos aparelhos informáticos acontecessem de outra forma.



Os mails recolhidos foram depois copiados e já valem como prova.



PGR não responde a mail

Às duas perguntas do CM, enviadas por mail para a Procuradoria-Geral da República, não tivemos resposta. Em ambas perguntávamos se tinha havido um erro no processo, já que o documento que publicamos é uma cópia autêntica de um processo judicial.



A PGR ignorou as perguntas, baralhando-se até nos comunicados. Disse primeiro que ninguém referido pelo CM era arguido, corrigiu depois que afinal era Paulo Gonçalves.



Juiz pediu cópias cegas

A ‘cópia cega’ do telefone de Luís Filipe Vieira - o termo é da investigação - foi determinada pelo juiz de instrução.



O magistrado mandou ‘clonar’ o telefone e os iPads do presidente do Benfica e pediu depois à PJ que transcrevesse tudo o que indiciasse envolvimento no caso de corrupção desportiva denunciado pelo FC Porto.