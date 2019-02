Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira: "Todos sabiam quem era o treinador que pretendíamos"

Presidente do Benfica lembra que Bruno Lage ficou efetivo ao segundo jogo.

21:23

Luís Filipe Vieira destacou as capacidades de Bruno Lage, recordando que o treinador do Benfica ficou 'efetivo' logo ao segundo encontro no comando da equipa principal, numa altura em que existiam ainda algumas dúvidas sobre quem seria o sucessor de Rui Vitória a tempo inteiro.



"Não vale a pena estarmos a falar do treinador que o Benfica perspetivava, todos sabiam quem era o treinador que pretendíamos e Bruno Lage ao segundo jogo ficou a saber que iria ficar por quatro anos. A especulação terminou aí", começou por recordar o presidente encarnado, durante a cerimónia dos 115 anos do clube, no Museu Cosme Damião, voltando a destacar os méritos do atual timoneiro.



"O Benfica tem feito essa aposta no Caixa Futebol Campus. Numa primeira fase, por questões estratégicas, tivemos de vender alguns desses jovens, Rui Vitória também lançou alguns e Bruno Lage, talvez por estar bem identificado, apresentou uma equipa com seis jovens na Turquia que são procurados pela Europa fora. A aposta é para manter", vincou.