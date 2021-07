Vieira usa presenças de António Costa e Marcelo em jogos do Benfica para evitar julgamento

Luís Filipe Vieira utiliza as presenças de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa na assistência de jogos do Benfica, na tribuna presidencial, para evitar ir a julgamento no processo Operação Lex. Na contestação apresentada neste inquérito, Vieira deixa claro que um dos trunfos da sua defesa é a lista de convidados do clube que foi apreendida em buscas feitas ao Estádio da Luz.O atual primeiro-ministro esteve presente no jogo que opôs o Benfica ao Basileia, em 2 de novembro de 2011, na Liga dos Campeões. Na altura, Costa era presidente da Câmara de Lisboa. O atual Presidente da República assistiu ao jogo entre o Benfica e o Sporting de Braga, realizado em 23 de novembro de 2013. Na altura, Marcelo era comentador político.