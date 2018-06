Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Gestas foi 'aliciado' para se demitir da direção do Sporting

Vogal fez revelações através das redes sociais.

11:52

Luís Gestas revelou ter sido "pressionado", "ameaçado" e "aliciado" para se demitir o cargo de vogal da direção presidida por Bruno de Carvalho, através da sua conta na rede social Facebook, esta manhã de terça-feira.



Na publicação esta manhã de terça-feira publicada, no qual anexa imagens de três mensagens que alegadamente recebeu, Luís Gestas revela que "dirigentes partidários" o tentaram "com empregos", deixando claro que não está "à venda". "Nenhum dinheiro nem nenhum emprego me fará passar a responsabilidade de ter entregue o clube a quem só o quer para proveito financeiro", garante.



A finalizar, Luís Gestas dirige-se diretamente a Álvaro Sobrinho: "Por isso, se o Álvaro quer apropriar-se do clube, que seja por vontade dos sócios, nunca será com a minha demissão".