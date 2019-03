Luís Neto assina pelo Sporting até 2022

Para além do desejo em voltar a Portugal, após ter representado o Nacional, Neto tem também em vista o regresso à Seleção Nacional.

17:13

O Sporting anunciou de forma oficial a contratação de Luís Neto. O central e internacional português, de 30 anos, assinou pelas próximas três épocas e é assim o primeiro reforço assegurado pelos leões para 2019/20.



"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luís Neto para a celebração de um contrato de trabalho válido para as próximas três épocas desportivas, com início em Julho de 2019", pode ler-se no comunicado publicado no site dos verdes e brancos.



Neto está ligado contratualmente ao Zenit até junho, mas já havia informado os responsáveis do clube reusso que desejava iniciar um novo ciclo na sua carreira. Até à paragem de inverno, o central era um dos titulares indiscutíveis do Zenit, mas tudo se modificou após ter optado por prosseguir carreira no Sporting pois, nas últimas partidas, foi convocado, mas nunca saiu do banco de suplentes.



Para além do desejo em voltar a Portugal, após ter representado o Nacional, Neto tem também em vista o regresso à Seleção Nacional.