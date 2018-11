Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão afirma que tanto Benfica como Montalegre "têm o direito de sonhar"

Resultado do sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal ditaram visita das águias a Trás-os-Montes.

O ex-futebolista brasileiro do Benfica Luisão afirmou que tanto o Benfica como o Montalegre "têm o direito de sonhar", após o sorteio desta sexta-feira dos oitavos de final da Taça de Portugal.



"Acredito que no futebol tudo se resume aos 90 minutos. Tenho de dar os parabéns às duas equipas pela presença com mérito nesta fase, e os dois clubes têm o direito de sonhar", analisou o representante do Benfica no sorteio, que ditou o confronto com o único emblema do Campeonato de Portugal ainda em prova.



O presidente do Montalegre, Paulo Viage, mostrou-se "orgulhoso por poder receber o Benfica" e enalteceu que a partida será disputada num ambiente de "grande festa e alegria".



O sorteio colocou também frente a frente o FC Porto e o Moreirense, com João Pinto, dirigente dos 'azuis e brancos', a prever um jogo difícil, por ser diante de "uma equipa de I Liga e que tem causado alguns problemas quando visita o Dragão".



"Sabemos que as equipas, para estarem aqui, é porque têm valor. O Porto vai partir para este jogo com vontade de vencer, respeitando o adversário", destacou João Pinto na antevisão ao encontro.



André Vilas Boas, enviado pelo Rio Ave ao sorteio, reforçou a vontade dos vila-condenses em chegar ao Jamor, mas para isso terão de superar o Sporting, em Alvalade.



"Todos os clubes alimentam o sonho de ir ao Jamor. O Rio Ave já lá esteve duas vezes, queremos voltar e, para isso, vamos tentar vencer o Sporting", realçou o antigo jogador do Rio Ave na abordagem ao duelo com os 'leoninos'.



Os oitavos de final da Taça de Portugal opõem outros embates entre equipas do primeiro escalão, como Boavista-Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal-Sporting de Braga e Desportivo de Aves-Desportivo de Chaves.



Nos outros dois encontros dos oitavos de final, os primodivisionários Tondela e Feirense jogam com Leixões e Paços de Ferreira, 'sobreviventes' da II Liga.



Os jogos da quinta eliminatória realizam-se entre os dias 18 e 20 de dezembro.