Luisão lembra dificuldades na chegada ao Benfica: "não havia um chuveiro normal, apenas um cano"

Antigo capitão das águias relembrou ainda Fehér na primeira entrevista após fim da carreira.

18:26

O Benfica publicou esta sexta-feira uma entrevista exclusiva com o ex-capitão Luisão que abandonou esta época os relvados. O antigo defesa central comentou a chegada aos encarnados e de que como o clube evoluiu, lembrou a partida do "amigo" Fehér e garantiu que vai continuar ligado ao Benfica.



Os primeiros tempos de Luisão com a camisola das águias não foram fáceis e o defesa chegou mesmo a pensar em voltar ao Brasil quando se apercebeu que as condições no Benfica não eram, naquela altura, as ideais.



"Fomos treinar a Massamá, entrei no vestiário e não havia um chuveiro normal, apenas um cano", revelou o antigo capitão dos encarnados.



Foi Luís Filipe Vieira que ligou a Luisão e lhe mostrou o plano para o futuro do Benfica. "Aconteceu tudo tal e qual ele me falou naquele começo e não tem limites para finalizar", atira.



Luisão lembrou Fehér: "O armário dele no Estádio era ao lado do meu"

O antigo capitão das águias acompanhou a chegada e evolução de Fehér com a camisola das águias. Luisão falhou o jogo em Guimarães por lesão mas não esquece o amigo que perdeu a vida naquela trágica noite.



"Comecei a ficar depressivo, sabendo depois que ele faleceu. Aquela imagem ficou remoendo na minha cabeça. O armário dele no Estádio era ao lado do meu. No dia seguinte, chegar lá, ver aquelas flores, a camisola, ir ao enterro dele... Foi muito complicado", assume o antigo jogador.



Antigo capitão vai ficar ligado ao Benfica

Luisão vai manter-se ligado aos encarnados, o antigo defesa-central vai ter um jogo de despedida com data ainda por definir. O antigo capitão das águias vai continuar em Portugal e ligado ao Benfica como diretor das relações internacionais.



"O meu compromisso era honrar o Benfica até ao último dia como jogador, e eu sei que o fiz", finalizou.