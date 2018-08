Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão deixa mensagem irónica após não ser convocado para jogo com o PAOK

Defesa do Benfica não tem sido escolha de Rui Vitória.

Luisão, um dos defesas do Benfica, publicou uma fotografia esta terça-feira, e já está a causar polémica entre alguns adeptos do clube nas redes sociais.



Na véspera do jogo com os PAOK (que se realiza esta quarta-feira), o capitão dos encarnados escreveu através de um instastorie "treino dos não-convocados feito".



Recorde-se que o defesa-brasileiro de 37 anos não seguiu viagem com a comitiva benfiquista para a Grécia e no campeonato nacional também não tem sido uma das escolhas do treinador Rui Vitória.