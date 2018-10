Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão representa Benfica na Taça de Portugal

Ex-capitão esteve no sorteio da 3ª eliminatória, mas ainda não tem cargo definido.

Por João Pedro Óca | 08:56

O sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal ficou marcado pela presença de Luisão, ex-capitão do Benfica, como representante do clube da Luz.



O brasileiro, que pendurou as chuteiras há duas semanas, fez a primeira aparição fora dos relvados, na Cidade do Futebol. Os encarnados enfrentam o Sertanense, do Campeonato de Portugal, na estreia na prova.



Luisão acompanhou Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol das águias, no sorteio, mas, segundo fonte oficial do clube, o cargo específico do brasileiro ainda não é conhecido.



Sobre o jogo, o ex-capitão enalteceu o ambiente que se vai criar na Sertã. "Vai ser uma grande festa. O Benfica entra na competição com o objetivo de chegar a uma possível final", reforçou.



O duelo ainda não tem data nem hora definidas, mas deverá realizar-se no próximo dia 18, uma vez que o Benfica joga no dia 23, com o Ajax, para a Champions.



O Sporting também defronta um adversário do Campeonato de Portugal, o Loures, enquanto que o FC Porto joga com o Vila Real, dos Campeonatos Distritais.



Nesta eliminatória, os clubes da Liga e da II Liga são obrigados a jogar fora de casa. Os jogos estão marcados para dia 21 de outubro, mas haverá algumas exceções devido aos compromissos europeus dos três grandes.



O Sertanense-Benfica deverá jogar-se no dia 18, o Vila Real-FC Porto no dia 19 e o Loures-Sporting no dia 20.



PORMENORES

Desp. Aves defende troféu

O Desp. Aves, vencedor em título da Taça, inicia a defesa do troféu com o Sacavenense, do Campeonato de Portugal.



Dragões de ‘olho aberto’

"Esta forma de começar também nos motiva a não facilitar. No ano passado perdeu pela margem mínima com o Aves e está aqui outra vez",disse Fernando Gomes, representante do FC Porto, sobre o Vila Real.



Benfica... após tragédia

"Merecíamos depois de tudo o que nos aconteceu no ano passado com os incêndios. Receber o Benfica é a cereja em cima do bolo", disse Paulo Farinha, presidente do Sertanense, em referência aos fogos que assolaram a Sertã (Castelo Branco).