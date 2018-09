Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luisão vê futuro na equipa técnica do Benfica

Jogador irá manter-se integrado na estrutura na próxima época.

Por António Martins Pereira e Mário Pereira | 01:30

Luisão poderá vir a integrar a equipa técnica do Benfica já a partir da próxima época, apurou o Correio da Manhã. O defesa-central de 37 anos termina contrato no final desta temporada, como jogador, mas irá manter-se ligado à estrutura de futebol das águias.



As excelentes relações com Luís Filipe Vieira abrem caminho à continuidade, pois o presidente já fez saber junto de amigos e colaboradores próximos que enquanto se mantiver à frente dos destinos do clube, Luisão só sai se quiser.



Vieira, de resto, reserva duas vias para a manutenção de Luisão no Benfica: um cargo administrativo como diretor de relações internacionais (função semelhante à que já foi desempenhada por Nuno Gomes); ou um lugar na equipa técnica.



O capitão de equipa mostra mais apetência por esta segunda hipótese. Já frequentou cursos de treinador (num deles teve como monitor José Mourinho) e também apostou na sua formação pessoal, frequentando aulas de inglês.



A integração de Luisão numa futura equipa técnica será sempre com funções secundárias.



Mulher dá força ao tema

Brenda Mattar, mulher de Luisão, admitiu esta sexta-feira, nas redes sociais, que o jogador poderá vir a abraçar a carreira de treinador no futuro. Disse ainda que "não há líder igual a ele" e que "a história do Benfica ninguém lhe tira".