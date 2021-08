Luiz Phellype chega ao Santa Clara por empréstimo do Sporting

O avançado brasileiro Luiz Phellype vai jogar até ao final da temporada no Santa Clara, da I liga de futebol, por empréstimo do Sporting, foi hoje revelado.

"O Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube Portugal, Futebol SAD para a cedência, a título temporário, do passe do atleta Luiz Phellype Luciano Silva pelo período de uma temporada", avança o clube açoriano em comunicado.

O Santa Clara considera que o jogador brasileiro, de 27 anos, apresenta um "currículo invejável", tendo sido "figura de proa em clubes como Feirense, Paços Ferreira e Sporting".

Devido a uma "lesão grave", Luíz Phellype ficou "arredado das competições durante um longo período, tendo regressado aos relvados no final da época passada, ao serviço da equipa secundária dos 'leões'", assinala o conjunto açoriano.

"Sou um avançado que gosta de procurar os melhores espaços para o golo. É muito bom poder representar este clube", afirmou o brasileiro em declarações ao departamento de comunicação da formação açoriana.

O Santa Clara destaca ainda a "leitura de jogo assinalável" de Luíz Phellype, que é "forte no jogo aéreo" e o "garante de muitos golos".

O atleta começou a carreira no Desportivo Brasil, na sua terra natal, seguindo depois, em 2012/13, para o Standard de Liége, da Bélgica.

Em Portugal, representou o Beira-Mar, o Estoril, o Feirense, o Paços de Ferreira e o Sporting.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, já tinha revelado que pretendia a entrada de um avançado no plantel, depois da saída de Carlos Júnior.

Na reta final do mercado de transferências, o Santa Clara revelou hoje que rejeitou uma proposta de cinco milhões de euros por Morita e realçou que o japonês só será vendido por 10 milhões, valor da cláusula de rescisão.

RPYP // VR

Lusa/Fim