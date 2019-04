Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luiz Phellype é o novo "matador" dos leões

Sporting vence sem contestação o Nacional na Choupana, embora por números escassos.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Missão cumprida do leão na Madeira, alcançando a melhor série da temporada: oito triunfos consecutivos (sete no campeonato). Luiz Phellype foi o homem-golo do Sporting, que merecia um triunfo por outros números.



Dois estados de espírito muito diferentes entraram em campo na Choupana. O Nacional a precisar desesperadamente de pontos para se manter entre os grandes do futebol português; o Sporting, mais tranquilo, no terceiro lugar. Foi uma primeira parte de sentido único... ou seja, a baliza dos madeirenses.



Os leões aproveitaram o nervosismo madeirense e só falharam no capítulo da finalização. Daniel esteve sempre insuperável frente aos avançados leoninos, que faziam quase sempre tudo bem até atirarem à baliza.



A equipa de Costinha tentou timidamente transições rápidas mas, tirando alguns cruzamentos e algumas bolas nas costas da defesa leonina, foram praticamente inoperantes.



Nada mudou após o intervalo. O Sporting sempre a dominar contra um tímido Nacional que não tinha atributos para aspirar a outro resultado que não o nulo. O golo dos leões parecia que iria chegar a qualquer momento, dada a superioridade da formação de Marcel Keizer.



E assim foi. Desta vez não houve falta de pontaria nem ação do guarda-redes Daniel.



Acuña bateu um livre lateral perfeito para Luiz Phellype, que fez o que há muito a equipa lisboeta justificava. Sem Bas Dost, o reforço de inverno continua a marcar pontos: cinco golos nos últimos quatro jogos da Liga. Estava feito o mais difícil.



A reação do Nacional foi... inconsequente. Sem argumentos, as alterações de Costinha não surtiram efeito. Os alvinegros estão com vida difícil na Liga. São antepenúltimos e na próxima jornada vão a Chaves jogar contra outro aflito.



Já o Sporting está tranquilo no terceiro lugar e mais próximo do topo da classificação (5 pontos para o Benfica e FC Porto), embora tenha um jogo a mais.



ANÁLISE

Regularidade

Este é provavelmente o melhor momento dos leões na época. A jogar sem pressão, a equipa de Marcel Keizer merecia um resultado com outros números. E ontem nem foi preciso chamar Bruno Fernandes.



Falta de ambição

Uma equipa que precisa de pontos com urgência tem de fazer mais e melhor. O Nacional raramente passou do meio- -campo e nem mesmo nos instantes finais criou uma ocasião digna de registo.



Bem nos lances de dúvida

Um lance na área leonina entre Acuña e Rochez foi o momento que suscitou mais dúvidas no primeiro tempo. Há contacto mas não o suficiente para que Xistra assinalasse penálti. No lance do golo, dúvidas na posição de Luiz Phellype. Aceita-se a decisão de beneficiar quem ataca.