Lukaku bisa e iguala Ronaldo

Bélgica fica já este domingo apurada para os ‘oitavos’, caso a Inglaterra não perca com o Panamá.

09:09

A Bélgica era favorita frente à Tunísia e rapidamente transformou o estatuto em domínio. Logo a abrir a partida, Eden Hazard arrancou uma grande penalidade, encarregou-se de a cobrar e abriu o marcador.



Galvanizados pela forte entrada, os ‘Diabos Vermelhos’ ampliaram a vantagem por Lukaku, que, assistido por Mertens, rematou colocado sem dar hipótese a Ben Mustapha.



Sem baixar os braços, os tunisinos igualaram, com um cabeceamento certeiro de Dylan Bronn, mas os africanos, ainda sem pontos no Grupo G, apanharam um balde de água fria em cima do intervalo. Lukaku voltou a mostrar que está em grande forma, bisou tal como fez frente ao Panamá e igualou Cristiano Ronaldo no topo da lista de melhores marcadores da prova. Já lá vão quatro golos.



Na segunda parte, o jogo continuou a ser de sentido único e Hazard deixou o resultado com contornos de goleada, após uma assistência categórica de Alderweireld. Já em cima dos 90’, a Bélgica chegou à mão cheia por Michy Batshuayi, que já tinha rematado à trave. Khazri ainda fez o golo de consolação, mas era tarde.



A Bélgica fica já este domingo apurada para os ‘oitavos’, caso a Inglaterra não perca com o Panamá.