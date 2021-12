Foram milhões de euros desviados do FC Porto para o universo pessoal de Jorge Nuno Pinto da Costa. Quem o diz é o Ministério Público, que nos mandados entregues ao clube nortenho refere o “desvio de verbas do FC Porto”, algumas delas com o objetivo de serem “entregues a favor de pessoas com alegada capacidade para influenciar os resultados desportivos”.