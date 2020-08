Lyon manda Cristiano Ronaldo de férias após eliminação na Champions

Cristiano Ronaldo bem tentou, mas a Juventus foi ontem eliminada da Liga dos Campeões pelo Lyon. Mais de cinco meses depois do primeiro jogo entre as duas equipas, a equipa francesa perdeu (1-2) na segunda mão, em Itália, mas o golo fora revelou-se decisivo na qualificação para os quartos de final, que se vão disputar em Lisboa, tal como as meias-finais e a final, entre os dias 12 e 23 deste mês.









Com a eliminação da Juve, CR7 termina a época e falha pelo segundo ano consecutivo o grande objetivo que o levou para Turim: ajudar o campeão italiano a reconquistar a Champions (venceu pela última vez em 1995/96). E o avançado português bem que tentou evitar o pesadelo. Só que o madeirense foi o único jogador da equipa que se exibiu ao nível esperado.

Depois de ter proporcionado uma defesa monstruosa ao também português Anthony Lopes na marcação de um livre direto, Cristiano Ronaldo não deu hipóteses na marcação de um penálti aos 43 minutos - Depay, aos 12’, marcara primeiro da mesma forma, numa corajosa execução à Panenka.





Além de boas jogadas aos 40’, 69’ e 76’ que podiam ter resultado em golo, CR7 bisou mesmo aos 60’: numa jogada individual, ganhou espaço à entrada da área e desferiu um forte remate a meia altura com o pé esquerdo - supostamente o menos dotado - que ainda bateu no poste antes de entrar.





Só que o esforço do português não bastou e a Juve foi eliminada nos ‘oitavos’. Já o Lyon defronta nos ‘quartos’ o Man. City, de Bernardo Silva (suplente utilizado) e João Cancelo (titular), que ontem eliminou o Real Madrid.