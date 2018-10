Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Macaco' agradece cortesia do Foz

Capitão do Canelas evidenciou ‘killer instinct’ quando se deparou com as ofertas.

Por Pereira de Sousa | 08:52

O Canelas 2010 assumiu a liderança isolada da Divisão Elite ao ultrapassar com relativa facilidade o FC Foz (2-0), num jogo em que o capitão Macaco materializou em golos as ofertas que lhe foram concedidas.



Frente a um adversário que trocou sempre muito bem a bola, uma falta de articulação entre os centrais do Foz ao minuto 7 acabou por abrir uma enorme brecha no setor defensivo, onde Macaco surgiu de forma oportuna na cara do guarda-redes para não perdoar.

O ‘killer instinct’ que acabaria por faltar a Gonçalo dez minutos depois, quando isolado e com apenas o guarda-redes opositor pela frente acabou por atirar à figura de João Matos.



Somando aos insucessos ofensivos, a linha mais recuada do Foz voltava a acumular erros e ainda antes do intervalo permitiu o remate fácil a Macaco de fora da área, que se traduziu no segundo golo do Canelas.



Após o descanso, por um triz Pedro Miguel não fraturou.