‘Macaco’ fala sobre violência no futebol

Chefe dos Super Dragões estará presente em debate sobre “prevenção da violência”.

Por Pedro Neves de Sousa | 08:57

Fernando Madureira, mais conhecido por "Macaco" e chefe dos Super Dragões, faz parte do painel de convidados para o Simpósio " Violência vs Valores" no futebol.



A presença de Macaco no evento organizado pela Câmara Municipal de Gaia (CM Gaia), está a gerar uma onda de indignação, principalmente nas redes sociais. O programa do evento refere que no dia 16 de março Madureira participa num debate sobre ‘Prevenção da violência nos grupos de adeptos organizados’, mas o tema contrasta com o seu currículo no futebol.



É capitão do Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, equipa que soma episódios de agressões a árbitros e a jogadores adversários. É chefe dos Super Dragões e já foi proibido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de entrar em recintos desportivos devido a um cântico de ataque ao Benfica usando a tragédia da Chapecoense.



A CM Gaia anunciou que o evento sobre a violência no futebol tem o apoio da Liga, Federação Portuguesa de Futebol, PSP e IPDJ. Estão convidadas várias figuras do futebol.



O CM sabe que o vice da FPF, Hermínio Loureiro, não estará presente.



Soares Dias falha debate

O árbitro Artur Soares Dias, inicialmente convidado, falha o encontro com Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões, que vai estar presente no evento da CM Gaia, sobre Violência no futebol.



Há pouco mais de um ano, o árbitro foi ameaçado por adeptos do FC Porto, supostamente dos Super Dragões, que invadiram o Centro de treinos, da Maia, onde preparava o P.Ferreira-FC Porto, da Liga. O árbitro saiu com proteção policial.