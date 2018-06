Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Macaco' paga com trabalho

Chefe da claque condenado por confrontos entre adeptos do FC Porto e do Benfica na A1.

Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, foi condenado a um ano e quatro meses de prisão, substituídos por 480 horas de trabalho comunitário.



A decisão proferida esta sexta-feira pelo Tribunal de Oliveira do Bairro atribuiu a 'Macaco' a responsabilidade dos confrontos entre adeptos do FC Porto e do Benfica a 9 de maio de 2015, numa área de serviço da A1 em Oliveira do Bairro. Condenou por isso o chefe da claque azul-e-branca pelo crime de atentado à segurança rodoviária.



Além de Fernando Madureira, estiveram no banco dos réus outros dois elementos da claque. Um foi absolvido e o outro também foi condenado a trabalho comunitário.



O tribunal deu como provado que 'Macaco', ao aperceber-se do conflito entre adeptos do FC Porto e do Benfica, mandou parar o autocarro em que seguia, juntamente com dezenas de adeptos do FC Porto. De seguida, Madureira e os outros elementos da claque atravessaram as duas faixas de rodagem e ficaram junto ao separador central, trocando insultos com os adeptos do Benfica.



Segundo o tribunal, nas declarações que prestou em julgamento, Madureira "não assumiu verdadeiramente a gravidade daquilo que fez". "Irei cumprir a decisão judicial, que foi equilibrada. Fico a aguardar que me indiquem qual a instituição na qual vou cumprir a condenação", disse ao Correio da Manhã Fernando Madureira.