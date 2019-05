"Macaco" revela doença grave de Fernando Mendes da Juve Leo e apela à doação de medula óssea

Fernando Madureira revelou esta quarta-feira que Fernando Mendes, ex-cabecilha da Juventude Leonina, tem um grave problema de saúde e necessita de um transplante de medula óssea."Venho por este meio informar que [...], Fernando Mendes, se encontra numa situação grave de saúde e que precisa de um transplante de medula óssea. Assim, com toda a solidariedade que qualquer ser humano me merece e neste caso em particular, um amigo de longa data por quem nutro o maior respeito, quero apelar a todos que reúnam as condições de o fazer, que se desloquem ao banco de sangue e que se tornem dadores de medula óssea. Hoje ele, amanhã um de nós. Porque infelizmente a doença não tem cor, raça, idade, clube ou simpatias! Eu já fui!!", escreveu o cabecilha dos Super Dragões no Facebook.Fernando Mendes, ex-cabecilha da Juventude Leonina, está detido no âmbito do ataque à Academia do Sporting, ocorrido em maio do ano passado.