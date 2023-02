Macron revela no verão posição sobre atletas russos nos JO de Paris em 2024

O presidente francês, Emmanuel Macron, remeteu esta quinta-feira para "o verão" uma tomada de posição sobre uma possível exclusão de atletas russos dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, defendida pelo homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Emmanuel Macron, que falava à chegada a uma cimeira em Bruxelas, um dia após um jantar com o líder ucraniano, em Paris, disse que conversou com Volodymyr Zelensky sobre o assunto e que também lhe explicou em que ponto "estavam as coisas".

No final de janeiro, o presidente Volodymyr Zelensky pediu a Emmanuel Macron que os russos fossem banidos dos próximos Jogos Olímpicos (26 de julho a 11 de agosto de 2024), devido à invasão lançada há quase um ano por Moscovo na Ucrânia.

Apesar dos repetidos apelos do presidente ucraniano, o Comité Olímpico Internacional (COI) está a considerar, desde que para isso tenha o apoio das federações internacionais, a participação de atletas russos "sob bandeira neutra".

Segundo Emmanuel Macron, a posição do COI "não abrange o período dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos que serão realizados em França" e "é no verão que será feita a avaliação em função das circunstâncias do que se passar no terreno".