Madeira Rodrigues promete Terry e quer acordo com Ricciardi e Tavares Pereira

Madeira Rodrigues revela que pode abdicar de contratar o treinador Cludio Ranieiri e continuar com José Peseiro, opção que antes tinha descartado. "Ranieri foi sem dúvida uma aposta de risco. O Sporting nestes dois anos tem de arriscar, não podemos ficar fora da Liga dos campeões. Não sou jogador de casino, são apostas de risco consciente. O Sporting está em primeiro, as coisas têm corrido bem. Temos 10 pontos e eu também aprendo muito com a história. A última vez que mandámos alguém embora demo-nos mal, com Bobby Robson, que depois foi campeão no FC Porto. Não vamos repetir erros, portanto tenho de adaptar-me. Passou acima de tudo por uma conversa com ele. Mesmo para ele é uma situação complicada, substituir um treinador que está em primeiro. Demos um passo atrás, vamos acreditar, um pouco como os outros seis candidatos, que para já Peseiro pode ser a solução, mas continuo a defender um perfil como Ranieri a médio/longo prazo", referiu em entrevista à Sporting TV.

O candidato acabou por revelar o nome de John Terry como sendo um dos jogadores que garantiu."Posso dizer um, porque já me apanharam com ele. É John Terry. Um grande campeão, jogador que não vem para ganhar jogos... vem para ganhar jogos nos treinos. É um capitão sem braçadeira. É este tipo de carácter que precisamos de trazer para o Sporting. Agora, não posso pagar-lhe o que está habituado a receber, mas acho que está muito perto de ser nosso jogador".John Terry, que venceu cinco campeonatos com o Chelsea, deixou o clube londrino no final da época 2016-2017, ano em que os 'blues' foram campeões. Na última época, o central jogou no Aston Villa e está, atualmente, sem clube.