Madeira Rodrigues confia em Ricciardi como solução para o Sporting

Ex-candidato acredita que Ricciardi vai ganhar as eleições.

21:27

Pedro Madeira Rodrigues explicou esta terça-feira porque desistiu da corrida à presidência do Sporting e passou a apoiar José Maria Ricciardi. O gestor frisou que foi no passado sábado que tomou a decisão, depois da vitória do Sporting diante do Feirense.



"Desde o início a minha preocupação maior era que aparecesse alguém com substância, uma candidatura forte que unisse os sportinguistas. Ao aparecerem sete, continuei a tentar que houvesse forma de nos juntarmos. Havia vários candidatos completamente cristalizados e no sábado à noite percebi que não teria hipóteses de ganhar estas eleições. Foi com o último resultado do Sporting. Não sendo eu - já tinha dito à pessoa em causa - , quem poderia tomar conta do Sporting, dar segurança, resolver a questão financeira, impedir que o fosso se alargue para Benfica e FC Porto é José Maria Ricciardi. Dá-me essa confiança, pela maneira como fui vendo os debates e a equipa que tem. Os sportinguistas precisam disso", frisou à CMTV.



Madeira Rodrigues referiu depois os pontos que o unem ao banqueiro e mostrou confiança que este possa sair vencedor das eleições do próximo sábado: "Pelo Sporting faço tudo e vejo claramente que temos muitas semelhanças: capacidade de gestão, liderança, visão. Ricciardi está preparado. Não podemos arriscar, ele pode evitar este desastre para o Sporting. Dá esta confiança. Podemos embirrar com algumas coisa que faz, que diz ou pessoas que tem na equipa, mas será a melhor solução, não sendo eu. Acredito sinceramente que Ricciardi vai ganhar, que existe uma maioria silenciosa que quer paz".