Madeira Rodrigues e Ricciardi criticam Carlos Vieira e Dias Ferreira

Candidatos à presidência do Sporting estiveram frente a frente na CMTV.

22:19

Madeira Rodrigues vê "com grande surpresa" o facto de Dias Ferreira apresentar Vieira como "um trunfo" de candidatura: "Já disse a Dias Ferreira que todos os sportinguistas são importantes mas os elementos do último Conselho Diretivo fizeram muito mal ao Sporting. Ele [Carlos Vieira] pode ter tido mérito no passado mas, quando chegou a altura de ter de se demitir para evitar que o Sporting caísse numa situação absolutamente dramática, ele não tomou nenhuma atitude", acusou o candidato.



"Carlos Vieira teve na sua mão - com uma simples demissão - [a possibilidade de] evitar que tudo acontecesse", acrescentou Pedro Madeira Rodrigues.



Já Ricciardi apelida o agora apoiante de Dias Ferreira como "um dos principais culpados pela situação do Sporting", acrescentando que Vieira "segurou Bruno de Carvalho até à última", assistindo "impávido e sereno" aos acontecimentos de Alcochete.



"Fomos obrigados a fazer uma Assembleia Destitutiva por justa causa - e se eu ganhar, como penso vou, alterarei os estatutos de maneira a que alguém que seja destituído por justa causa não se possa^, em nenhuma circunstância, se recandidatar", referiu o candidato.



"Não foi um tiro no pé mas sim de canhão", na candidatura, concluiu José Maria Ricciardi.





