Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeira Rodrigues promete eleições intercalares caso seja presidente

Candidato deu entrevista e garantiu estar mais preparado que nunca para assumir a liderança do Sporting.

23:33

Pedro Madeira Rodrigues diz que está "preparado, mais do que nunca, para enfrentar o desafio" de liderar o Sporting e assume desde já que, em caso de vitória, os sócios leoninos voltarão a dizer de sua justiça em 2021.



"Vou considerar estas eleições, embora não esteja estatutariamente previsto, como eleições intercalares. E se eu ganhar as eleições, como acredito, e se tiver menos de 50%, como parece provável, vou cumprir o mandato que faltava a Bruno de Carvalho, ou seja até junho de 2021 e vou anunciar, desde já, as próximas eleições do Sporting para aqui a 2 anos e nove meses. Completamos o mandato de Bruno de Carvalho, vamos ter cerca de 1.000 dias para mostrar aquilo que valemos e depois vamos entregar aos sportinguistas a próxima direção, a próxima eleição. Parece-me que é justo", afirmou Madeira Rodrigues esta segunda-feira, em entrevista à TSF.