Madeira Rodrigues revela Claudio Ranieri é o escolhido para seu treinador

"Entrego ao Sporting as minhas capacidades humanas e profissionais. Tenho a maturidade certa, a garra e as características para abraçar este projeto. Comigo, o grande Sporting será cada vez mais uma referência mundial, em valores, visão e vitórias. Três 'vês' que vamos decorar."



Investimento

Trago para o grande Sporting investimento financeiro que garante que o clube continuará nas mãos dos sócios. Contratarei um grande treinador, que vai levantar a equipa e colocar o clube no caminho das vitórias. Um dos melhores treinadores do mundo, que o Sporting tanto precisa.



Peseiro

"Falei com ele de manhã. É um bom treinador, muito bom homem e percebeu a minha escolha. Sonho em trazer para o Sporting um treinador como Ranieri. As minhas referências são Bobby Robson e sinto que este é o perfil. Fui capaz de o seduzir e ele partilha a nossa ambição e vontade de trazer vitórias, que merecemos."



Vergonha

"Temos um Sporting que não ganha há 16 anos. Não pode continuar, é uma vergonha. Somos alvo de investigações, sacos azuis, é uma vergonha. Vivemos a 15 de maio o dia mais negro da história do clube. O que se passou em Alcochete é uma mancha na nossa história. Basta. Foi o que dissemos a 23. Virámos uma página e temos agora uma folha em branco para escrevemos o resto da história do Sporting, para ser a referência que sempre fomos. Temos uma base fantástica. Sporting não é só Lisboa e uma palavra de apreço a todos."







Madeira Rodrigues apresentou esta quinta-feira a sua candidatura às eleições do Sporting - que vão ter lugar no próximo dia 8 de setembro -, e revelou que, se vencer, não vai contar com José Peseiro à frente do comando técnico da equipa. O treinador do candidato será Claudio Ranieri."Numa altura tão decisiva, não podia voltar a cara a este grande desafio para o qual estou completamente preparado. Vesti a camisola do Sporting aos 11 anos e aprendi os valores do clube. O ganhar aliado ao respeito e desportivismo. Mais tarde, tive a honra de ganhar o Prémio Stromp. E depois o ano passado, quando larguei tudo para me candidatar a presidente. Foram três momentos importantes em que lutei poraquilo em que acreditava. Continuei a viver o clube de forma intensa."