Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madjer diz que Portugal tem "possibilidades" de vencer

Selecionador da Argélia assegurou que a equipa quer vencer o particular de quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

20:40

O selecionador da Argélia, Rabah Madjer, considerou esta quarta-feira que Portugal tem "possibilidades" de vencer o Mundial2018 de futebol e assegurou que a equipa argelina quer vencer o particular de quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.



"A equipa de Portugal é uma boa equipa, tem jogadores excelentes. Pode ir muito longe no Mundial da Rússia. Uma equipa que ganha o Europeu tem possibilidades de ganhar o Campeonato do Mundo. No futebol tudo pode acontecer. Desejo boa sorte para a equipa de Portugal", afirmou, em conferência de imprensa.



Madjer, que representou o FC Porto enquanto futebolista na década de 80, falava na antevisão do encontro de preparação entre Portugal e Argélia, que será o último da seleção portuguesa antes do Mundial e também o derradeiro de Madjer à frente da seleção africana, cujo comando tinha assumido em outubro de 2017.



"Portugal tem excelentes jogadores. Tive oportunidade de ver o jogo com a Tunísia, no qual se destacaram jogadores com [João] Mário, [Bernardo] Silva ou Quaresma. Vamos ter uma missão muito difícil, face ao campeão da Europa. Estou muito satisfeito por regressar a Portugal, vivi aqui grandes momentos", frisou.



A presença de Cristiano Ronaldo na partida de quinta-feira foi, obviamente, tema de conversa e levou o técnico a levantar uma questão, de forma bem-disposta: "Se os outros defesas não conseguem travar o Cristiano Ronaldo, não sei como nós o conseguiremos fazer".



"É um grande jogador. Vamos preparar um bom plano para tentar fechar os espaços aos jogadores de Portugal. Desejamos ganhar, os jogadores querem ganhar, depois do jogo com Cabo Verde (derrota da Argélia, por 3-2)", referiu.



No primeiro teste de preparação para o Mundial2018, Portugal empatou 2-2 com a Tunísia, em Braga, antes de registar nova igualdade com a Bélgica (0-0), em Bruxelas.



Na quinta-feira, a formação lusa recebe a Argélia, no Estádio da Luz, a partir das 20:15, numa partida que será dirigida pelo inglês Craig Pawson.



No sábado, a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, no dia 15 de junho, em Sochi.



Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos no dia 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk, nos restantes jogos do Grupo B do Campeonato do Mundo, que arranca a 14 de junho e termina a 15 de julho.