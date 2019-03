Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe do futebolista nigeriano Samuel Kalu sequestrada

Raptores exigem o pagamento de cerca de 36 mil dólares para a libertarem.

Por Lusa | 11:38

A mãe do futebolista nigeriano Samuel Kalu, que alinha nos franceses do Bordéus, foi sequestrada há dias no seu país e os raptores exigem o pagamento de 15 milhões de nairas (cerca de 36 mil dólares) para a libertarem.



"Os sequestradores exigiram inicialmente um resgate de três milhões de nairas. Fizemos esse pagamento e garantiram que iam libertá-la, mas isso nunca aconteceu", explicou hoje Kalu, em declarações à imprensa nigeriana.



O avançado afirmou que depois desse pagamento nunca chegou a ver a mãe e que, mais tarde, voltou a ser contactado pelos raptores, que "exigiam o pagamento de 15 milhões de nairas".



"Por favor ajudem-me a convencê-los a libertarem a minha mãe", pediu o jogador, que está convocado para os dois próximos encontros da seleção da Nigéria, de apuramento para a Taças das Nações Africanas, agendados para o final do mês.



Este não é o primeiro caso de sequestro de familiares de desportistas nigerianos. Durante o Mundial2018, o pai de Obi Mikel, o capitão da seleção, foi sequestrado, pouco antes do encontro das 'Super Àguias' com a Argentina.



O pai do jogador acabou por ser libertado dias depois, após um confronto armado entre a polícia e os sequestradores.