O surpreendente Mafra, 10º classificado da II Liga, foi esta quinta-feira ao Algarve vencer o Portimonense, por 4-2, fazendo história ao apurar-se de forma inédita para as meias-finais da Taça de Portugal.





Os mafrenses abriram cedo o marcador, aos 4’, com uma arrancada de Rodrigo Martins, que começou antes do meio-campo e só acabou com um míssil indefensável. O Mafra foi à procura do segundo golo, o que aconteceu através de um penálti marcado por Gui Ferreira, aos 16’. O Portimonense reduziu com um livre ensaiado com finalização de Nakajima. O Mafra continuava a sonhar e chegou ao terceiro golo após um oportuno desvio de cabeça de Pedro Lucas, aos 36’.