O Sp. Braga ganhou este domingo ao Tondela por 4-2 e colocou pressão no FC Porto na luta pelo segundo lugar da Liga. A equipa orientada por Carlos Carvalhal não teve dificuldade em vencer o Tondela, que ontem se apresentou na Pedreira muito dócil e com pouco fulgor atacante.









A primeira oportunidade de golo até foi da equipa visitante, por Ricardo Alves, aos 7’, mas rapidamente o Sp. Braga liderou as operações em campo. O Tondela começou com muitos jogadores na zona defensiva, mas concentrados na zona central, pelo que Ricardo Horta e Galeno fizeram o que quiseram dos laterais adversários.

O Sp. Braga inaugurou o marcador aos 18’, por Piazón, após jogada de Galeno. A equipa da casa criou depois várias oportunidades para dilatar o marcador, mas só o conseguiu aos 40’, por Ricardo Horta. Dois minutos depois, João Novais fez o 3-0 com um espetacular remate que merecia as bancadas cheias de gente.





Na 2ª parte, o treinador do Tondela correu atrás do prejuízo de um 1º tempo mal conseguido e fez três substituições. Todavia, seria Piazón a bisar, no 4-0, após boa jogada coletiva. A partir daí, os minhotos começaram a preparar o jogo de quinta-feira em Roma e o Tondela subiu de produção. Marcou dois golos aos 84’ e 90+4’, por Souley e Jaquité, que minimizaram a derrota.