Mails denunciam pedidos de prendas do Benfica para árbitros

Adão Mendes terá feito pedidos a Luís Filipe Vieira. Clube diz que mensagens reveladas são falsas.

Por Raul Teixeira | 09:10

Luís Filipe Vieira terá recebido cerca de 20 emails, entre Janeiro e Maio de 2013, com informações dos bastidores do futebol e com sugestões de prendas para equipas de arbitragem, segundo a revista ‘Sábado’. Com um remetente intitulado‘benficanorte@sapo.pt’, muitos dos textos eram acompanhados de ficheiros word e com o nome de Adão Mendes - já implicado no caso dos emails no passado - a surgir como autor dos documentos anexados.



Segundo avançou a ‘Sábado’, a 16 de Janeiro 2013 era pedido que fosse entregue ao árbitro Jorge Ferreira "3 camisolas de qualquer jogador (dos mais conhecidos) e 4 bilhetes para o jogo Moreirense-Benfica".



Em Março, dois dias antes de um Benfica-Rio Ave (4-0), o presidente das águias recebeu novo email do antigo árbitro de Braga: "Peço que à parte e num ‘embrulho’ cuidadoso, seja entregue ao 4º árbitro, Carlos Reis, sem que os outros vejam, uma camisola e um livro, com uma dedicatória sua, dedicada ao pai dele".



Entretanto o Benfica já negou a veracidade dos emails: "A SAD esclarece que os diversos emails divulgados pela notícia do site da revista ‘Sábado’, com base em alegados emails publicados no blogue clandestino ‘Mercado de Benfica’, são falsos no conteúdo e nos endereços referidos".



Diretor portista é arguido

Francisco J. Marques foi constituído arguido por ter divulgado o conteúdo de emails do Benfica sem consentimento. O diretor de comunicação do FC Porto foi interrogado pela Polícia Judiciária (PJ) a 26 de março, numa diligência processual que durou pouco mais de uma hora. Entretanto, a SAD do Benfica reagiu ontem em comunicado no site oficial afirmando que "a Justiça está a fazer o seu caminho e a seu tempo a produção de conteúdos falsos será devidamente responsabilizada e punida".