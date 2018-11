Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mails do Benfica são “crime organizado”

Luís Filipe Vieira é tratado como alvo no processo judicial.

Por Tânia Laranjo | 10:07

A investigação relativa aos mails que envolvem o Benfica é complexa e trata-se de "crime altamente organizado". Quem o diz é o Ministério Público, que pediu um prazo maior para investigar o caso. Quer manter o segredo de justiça para que os encarnados não tenham acesso à investigação.



Para já, o processo tem apenas um arguido, o advogado Paulo Gonçalves, mas é o próprio Ministério Público que trata Luís Filipe Vieira como suspeito. Aliás, foi neste processo que houve mesmo um lapso de linguagem e Vieira foi apelidado de "arguido".



Foi erro, assumiu depois a PGR, porque a formalização do estatuto processual não aconteceu. Mas o computador do presidente do Benfica foi apreendido e foi vasculhado.



A Judiciária queria chegar aos mails que o dirigente mandou e recebeu nos últimos anos para poder avançar para a investigação. Os que foram entregues pelo FC Porto não valem como prova, já que foram obtidos ilicitamente.



Recorde-se que este processo tem como alvo, além de Vieira, responsáveis e colaboradores do Benfica que, em conjunto com agentes do futebol, da arbitragem e de outros clubes, terão pressionado arbitragens e outras estruturas do futebol português.



As suspeitas são que o clube encarnado tenha influenciado equipas adversárias de forma a obter resultados favoráveis à sua equipa.



Árbitro e TV foram alvos

Adão Mendes, ex-árbitro de futebol, e também Pedro Guerra, comentador da Benfica TV, foram igualmente alvo da atenção das autoridades.



Não foram constituídos arguidos, mas a PJ apreendeu-lhes os computadores para perceber se a comunicação que mantinham se inseria no esquema de corrupção que estava a ser investigado.



No processo dos mails, sabe o CM, investigam-se crimes de corrupção desportiva, passiva e ativa, e podem haver consequências desportivas para o Benfica.